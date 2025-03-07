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На Москве-реке пожилой рыбак провалился под лед

360.ru: очевидцы спасли пожилого рыбака, провалившегося под лед на Москве-реке
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alleks19760526/Shutterstock

У набережной на Перервинском плесе пожилой рыбак провалился под лед. Спасли его благодаря местной жительнице, которая увидела момент происшествия в окно и оперативно позвонила в службу спасения, передает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

72-летнего любителя рыбалки удалось вовремя вытащить из ледяной воды, он на протяжении всей спасательной операции находился в сознании. Мужчина не пострадал и отказался от госпитализации. Женщина, которая успела обратиться к спасателям, сообщила, что смотрела в окно, так как провожала в школу детей.

«Совершенно случайно, пока делала завтрак, посмотрела в окно. И все при мне это произошло. Как он с палкой шел, провалился, стал кричать. И вот мы с внучкой вызвали службу спасения», — рассказала очевидица.

По ее словам, инцидент произошел рядом с баржей напротив дома №25 по ул. Гурьянова. Мужчина сначала просто рыбачил, а затем направился к барже, где и ушел под лед. Спасатели, пожарная служба и скорая помощь приехали достаточно быстро, чтобы ему помочь.

До этого в Астрахани благодаря бдительности прохожих спасатели вовремя пришли на помощь трем детям, которые провалились под лед. По словам спасателей, прохожие помогли выбраться утопающим еще до приезда специалистов экстренной службы, после чего детей передали родителям.

Ранее автомобиль с двумя детьми ушел под воду в Самарской области.

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