Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину

На Москве-реке в Покровском-Стрешневе мужчина провалился под лед и стал тонуть. Его спасли благодаря своевременной реакции очевидцев, передает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчина упал в воду недалеко от устья реки Сходня. Проходившая мимо женщина заметила его и оперативно вызвала спасательную службу. Его удалось спасти, о состоянии пострадавшего на данный момент неизвестно.

В конце прошлой недели в Москву-реку провалился 72-летний рыбак. Инцидент произошел на набережной на Перервинском плесе. Спасли его благодаря местной жительнице, которая увидела момент происшествия в окно и быстро позвонила в службу спасения. Мужчина не пострадал и отказался от госпитализации.

Ранее в Смоленской области двое детей провалились под лед.