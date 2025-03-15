Льдину с тремя рыбаками оторвало на Ладожском озере

В Ленобласти спасение рыбаков с оторвавшейся льдины попало на видео

В Ленинградской области трех рыбаков пришлось спасать с оторвавшейся льдины. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба ленинградской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел 14 марта, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Ладожском озере от берега оторвало льдину с тремя мужчинами. Рыбакам потребовалась помощь спасателей.

Любителей подледного лова эвакуировали к берегу в деревню Лахты. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Перми спасли пожилого рыбака, который плыл по Каме на отколовшейся льдине. Мужчину, который сидел на льдине посреди реки Камы, заметили в районе станции Язовой. Массив льда дрейфовал в сторону Речного вокзала, и очевидцы обратились за помощью в службу спасения. К указанному месту отправилась группа оперативного реагирования. В итоге спасателям удалось переместить 68-летнего рыбака в лодку и эвакуировать на берег.

Ранее в Ленобласти спасли 10 рыбаков, которые плыли на отколовшейся льдине по озеру.