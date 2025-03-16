Замглавы МЧС России Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области

В Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

«По нашим данным, всё произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся», — отмечается в сообщении.

Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась, утверждает «112». На место аварии прибыли экстренные службы.

По данным Telegram-канала Shot, ДТП с внедорожником Курынина произошло на 229-м километре трассы «Дон».

Согласно данным с официального сайта МЧС, Роман Курынин родился в 1981 году в Тамбовской области. В 2004 году он окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Работал в Роспотребнадзоре, администрации Тверской области, Росздравнадзоре Московской области. В июле 2024 года назначен заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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