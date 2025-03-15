Наезд BMW на пешеходов в центре Москвы попал на видео

Столичный дептранс в своем Telegram-канале опубликовал видео ДТП с наездом на людей у Павелецкого вокзала в Москве, в котором столкнулись Renault и BMW.

В ведомстве уточнили, что после столкновения автомобилей BMW наехал на пешеходов на тротуаре, а затем — на мачту освещения, после чего опрокинулся на трамвайных путях. Из-за этого произошел сбой в маршрутах № А и 38. Движение трамваев удалось восстановить примерно через час.

Автомобили Renault и BMW столкнулись около 20:30 у в районе дома №5 по Кожевнической улице в Москве. В результате один автомобиль влетел в толпу на остановке. Как рассказали очевидцы, водитель BMW вел себя «неадекватно» и находился в нетрезвом состоянии, ему потребовалась медицинская помощь. По последним данным, в результате произошедшего пострадали как минимум шесть человек. К Павелецкому вокзалу прибыли шесть экипажей скорой помощи и вертолет санавиации.

Ранее москвич вылетел из окна автомобиля после лобового тарана и попал на видео.