«Неправда»: замминистра МЧС – о ДТП в Тульской области

Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Роман Курынин заявил «Газете.Ru», что не попадал в аварию в Тульской области.

«Нет. Это все неправда. Я не знаю, откуда информация», – сказал он.

До этого Telegram-канал 112 со ссылкой на источники сообщил, что Курынин попал в ДТП на личном автомобиле TANK 500 на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. По данным канала, в результате аварии внедорожник перевернулся. Отмечается, что сам замминистра не пострадал.

Курынин занял должность замминистра МЧС РФ в июле 2024-го. До этого он четыре года был руководителем Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Ранее министр культуры Мордовии получила травмы в тяжелом ДТП.