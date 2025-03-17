В Приморском крае из школы эвакуировали 620 детей

Во Владивостоке более 600 детей эвакуировали из школы из-за короткого замыкания

В Приморском крае в школе произошло короткое замыкание. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел во Владивостоке, на Интернациональной улице. В учебном заведении заметили задымление проводов и провели эвакуацию 650 человек, 620 из которых – дети.

В результате никто не пострадал. Как выяснили сотрудники МЧС, на первом этаже задымились провода, горение специалисты ликвидировали на площади два квадратных метра.

До этого в Казани несколько школ эвакуировали после атаки беспилотников. По данным мэрии, мероприятия проводились в тех учреждениях, где это было необходимо в целях безопасности.

В США медведь проник в столовую одной из школ штата Колорадо. Животное напугало учащихся и ело продукты, которые оставили на столах.

Чтобы обезопасить детей, полицейские эвакуировали школьников. Позже они вернулись в учреждение и занятия продолжились.

Ранее в испанском городе Талавера-де-ла-Рейна эвакуировали школы из-за наводнения.