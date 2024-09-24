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Школу эвакуировали из-за медведя, пробравшегося в столовую

UPI: в США медведь пробрался в школьную столовую и распугал учеников

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Pitkin County Sheriff's Office

В США медведь забежал в школьную столовую и распугал учеников, пишет UPI.

Как пишут СМИ, учебный год в одной из школ штата Колорадо начался с инцидента. Всему виной был медведь, который пробрался в столовую, напугал учеников и начал поедать оставленные на столах продукты. Приехавшие на место полицейские эвакуировали школьников и персонал, пока специалисты занимались устранением угрозы.

Офицеры сообщили, что детеныш черного медведя был оперативно и аккуратно перемещен за пределы школы, поэтому все учащиеся вернулись к привычному расписанию занятий, что было подтверждено официальными лицами.

Случай стал темой для обсуждения в соцсетях среди жителей района. Некоторые родители выразили беспокойство о безопасности своих детей, задаваясь вопросом, какие меры предосторожности будут приняты в будущем. Другие же посчитали это событие забавным и интересным эпизодом, который может стать предметом рассказов и шуток на протяжении всего учебного года.

Ранее мужчина пошел на охоту на медведя и выжил только благодаря сыну.

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