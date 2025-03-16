Часть «исчезнувшей» финансовой помощи США Украине находится в Монако. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь объяснить исчезновение части финансовой помощи США, заявил, что не знает, куда делись деньги.

«Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супер-дорогих авто с украинскими номерами», — подчеркнул Пушков.

В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский попал в неприятную ситуацию: на него разозлился президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что не знает «о судьбе» как минимум половины средств, которые Вашингтон выделил Киеву. По словам американского лидера, украинские власти ни разу не предоставляли отчеты об использовании денег. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американский миллиардер, руководитель департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что коррупция на Украине и на Западе подпитывается вооруженным конфликтом в этой стране. До этого Зеленский рассказал, что масштаб коррупции в ключевых финансовых ведомствах страны исчисляется миллиардами гривен. Недавние кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины привели к раскрытию теневых схем, уточнил он.

Ранее Зеленского уличили в использовании тактики «опытного уголовника» в вопросе коррупции.