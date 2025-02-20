Коррупция на Украине и на Западе подпитывается вооруженным конфликтом в этой стране. Об этом заявил руководитель департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Это мясорубка, которая питает машину денежной коррупции», — отметил он.

Маск подчеркнул, что конфликт на Украине является «бессердечным и жестоким».

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштаб коррупции в ключевых финансовых ведомствах страны исчисляется миллиардами гривен. Недавние кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины привели к раскрытию теневых схем, уточнил он.

До этого колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо сообщил, что Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи. По его словам, истинный масштаб коррупции и неэффективного управления сможет быть раскрыт только через независимые расследования после завершения конфликта.

Ранее экс-премьер Украины обвинил Зеленского в системной коррупции в стране.