На Кубани выявили примеси в воздухе из-за пожара на мусорном полигоне в Новороссийске

На Кубани выявили загрязнение воздуха из-за пожара на мусорном полигоне

В окрестностях Новороссийска Краснодарского края выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по взвешенным веществам в воздухе из-за пожара на мусорном полигоне. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«На территории жилой застройки станицы Натухаевской выявлены превышения ПДК по взвешенным веществам, на территории жилой застройки дачного поселка Щелба — по СО, SO2», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 марта глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о возгорании на местном мусорном полигоне. Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий, подчеркнул он.

Прокуратура Краснодарского края проверяет законность работы мусорного полигона. По ее информации, полигон твердых коммунальных отходов эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

В надзорном ведомстве отметили, что ранее за аналогичные возгорания виновные лица привлекались к административной ответственности, в том числе по инициативе краевой прокуратуры.

В жилых зонах, которые находятся рядом с этой свалкой, выявили чрезмерное загрязнение воздуха.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконные свалки.