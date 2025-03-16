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Полиция Новороссийска начала проверку после драки с ветераном СВО из-за зажигалки

МВД начало проверку после нападения на ветерана СВО в Новороссийске
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Правоохранительные органы начали проверку после драки в Новороссийске якобы из-за отказа ветерана спецоперации на Украине дать зажигалку. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

По данным ведомства, два горожанина напали на ветерана СВО с ампутированной ногой у торгового центра. Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях. Именно опубликованные видео стали причиной начавшейся проверки, после окончания которой полиция примет процессуальное решение, заключили в ведомстве.

Очевидцы накануне рассказали, что ветеран СВО вместе с женой шел в торговый центр. К ним подошел незнакомец и попросил зажигалку. Пара ответила, что у них ее нет. Между мужчинами началась словесная перепалка. К спору присоединился второй мужчина, и конфликт перерос в драку. Нападавших не смутило то, что перед ними был человек, который получил инвалидность в зоне СВО.

До этого в Нижневартовске агрессивный мужчина напал на пенсионера-участника СВО, приехавшего домой на реабилитацию. Инцидент произошел в подъезде дома №4 на Интернациональной улице.

Ранее в Тобольске таксист поругался с ветераном СВО и приставил к его голове пистолет.

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