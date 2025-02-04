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Россиянин напал на пенсионера-участника СВО, приехавшего домой на реабилитацию

В Нижневартовске мужчина напал на пенсионера-участника СВО в подъезде

В Нижневартовске агрессивный мужчина напал на пенсионера-участника СВО, приехавшего домой на реабилитацию. Об этом сообщает телеканал N1.

Инцидент произошел в подъезде дома №4 на Интернациональной улице. Местный житель, который уже какое-то время терроризирует жильцов, устроил драку. В ходе потасовки он напал на пенсионера, который вернулся с СВО в город для прохождения реабилитации. Информации о состоянии участника боевых действий не поступало.

Также, по словам соседей, агрессор сломал лифт, напал в подъемнике на человека и вырвал почтовые ящики. Жильцы вызвали на место полицию, однако дебошира вскоре отпустили. После этого он, предварительно, избил своих соседей по комнате.

До этого телеканал сообщал, что этот же мужчина портит жизнь соседям на протяжении пяти лет. Он громит имущество и нарушает спокойствие.

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