В Тобольске таксист поругался с ветераном СВО и приставил к его голове пистолет

В Тобольске водитель такси с «ваххабитской бородкой» угрожал пистолетом ветерану специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Что мне мешает здесь тебя *****? Я по контракту ***** тех, кто был в Сирии и на СВО», — привел депутат слова таксиста с угрозами.

По словам Хинштейна, необходимо проверить наличие гражданства у водителя такси, а также уточнить наличие разрешения на оружие. Также надо выяснить, с кем таксист «заключает контракты на устранение тех, кто был в Сирии и на СВО».

Депутат надеется, что правоохранительные органы найдут злоумышленника и возбудят уголовное дело по факту угроз в адрес участника СВО.

До этого стало известно, что в Оренбурге два местных жителя жестоко избили металлической дубинкой пожилого водителя «Газели» в результате конфликта. Оба задержаны.

Один из нападавших представился уроженцем Чечни, по словам другого участника драки, причиной конфликта стала телефонная съемка, которая велась пассажиром «Газели». Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах конфликта.

Ранее сообщалось, что подросток напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль в Омской области.