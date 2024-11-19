Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тобольске таксист поругался с ветераном СВО и приставил к его голове пистолет

Хинштейн: таксист с ваххабитской бородкой угрожал ветерану СВО пистолетом

close
Shutterstock

В Тобольске водитель такси с «ваххабитской бородкой» угрожал пистолетом ветерану специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Что мне мешает здесь тебя *****? Я по контракту ***** тех, кто был в Сирии и на СВО», — привел депутат слова таксиста с угрозами.

По словам Хинштейна, необходимо проверить наличие гражданства у водителя такси, а также уточнить наличие разрешения на оружие. Также надо выяснить, с кем таксист «заключает контракты на устранение тех, кто был в Сирии и на СВО».

Депутат надеется, что правоохранительные органы найдут злоумышленника и возбудят уголовное дело по факту угроз в адрес участника СВО.

До этого стало известно, что в Оренбурге два местных жителя жестоко избили металлической дубинкой пожилого водителя «Газели» в результате конфликта. Оба задержаны.

Один из нападавших представился уроженцем Чечни, по словам другого участника драки, причиной конфликта стала телефонная съемка, которая велась пассажиром «Газели». Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах конфликта.

Ранее сообщалось, что подросток напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль в Омской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами