На Кубани двое мужчин напали на ветерана СВО

В Новороссийске возле одного из торговых центров произошла драка: двое мужчин напали на участника специальной военной операции (СВО). Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Наша Газета».

По словам очевидцев, ветеран СВО вместе с женой шел в торговый центр. К ним подошел незнакомец и попросил зажигалку. Пара ответила, что у них ее нет. Между мужчинами началась словесная перепалка. К спору присоединился второй мужчина, и конфликт перерос в драку. Нападавших не смутило то, что перед ними был человек, который получил инвалидность в зоне СВО.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейские проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств конфликта.

До этого в Нижневартовске агрессивный мужчина напал на пенсионера-участника СВО, приехавшего домой на реабилитацию. Инцидент произошел в подъезде дома №4 на Интернациональной улице. Местный житель, который давно терроризирует жильцов, устроил драку. В ходе потасовки он напал на пенсионера, который вернулся с СВО в город для прохождения реабилитации. Информации о состоянии участника боевых действий не поступало.

Также, по словам соседей, агрессор сломал лифт, напал в подъемнике на человека и вырвал почтовые ящики. Жильцы вызвали на место полицию, однако дебошира вскоре отпустили. После этого он, предварительно, избил своих соседей по комнате.

Ранее в Тобольске таксист поругался с ветераном СВО и приставил к его голове пистолет.