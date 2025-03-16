В эфире «Голоса Америки» заиграла музыка вместо новостей

Слушатели локальных радиостанций «Голоса Америки», которые вещают на местных языках, сообщили, что вместо новостных репортажей эфир теперь заполняет музыка, передает CNN.

В начале февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск на своей странице в X призвал закрыть это радио. По его мнению, «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) «больше никто не слушает», хотя это и другие СМИ «сжигают миллиард долларов в год из карманов» американцев.

14 марта президент США Дональд Трамп выпустил указ, предписывающий сократить деятельность Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курирующего в том числе и «Голос Америки». В рамках указа USAGM направило медиакорпорации письмо о расторжении соглашения, до этого одобренного конгрессом. После этого более 1300 сотрудников «Голоса Америки» были вынуждены уйти в административные отпуска, а сама радиостанция приостановила работу.

Ранее Маск посмеялся над «независимыми СМИ» в России и на Украине.