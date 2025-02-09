Маск посмеялся над «независимыми СМИ», которые спонсировало USAID

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления (DOGE), пошутил над так называемыми «независимыми СМИ» на Украине и в РФ. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте на платформе X.

Предприниматель опубликовал изображение, посвященное заморозке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). На картинке можно увидеть надпись, которая гласит, что российские и украинские «независимые СМИ» лишились финансирования из-за этого решения Вашингтона.

«Независимые СМИ», надрываюсь от смеха», — прокомментировал Маск, использовав популярную аббревиатуру LMAO.

При этом он не стал уточнять, какие именно издания подразумеваются под «независимыми СМИ».

3 февраля телеканал Fox News сообщил, что штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта по решению администрации американского президента Дональда Трампа. За день до этого перестали работать сайт агентства и его страница в социальной сети X.

При этом, по информации журналистов, именно сотрудники DOGE забрали компьютерные системы организации с конфиденциальными данными.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали возможную причину заморозки деятельности USAID.