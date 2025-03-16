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Почти все сотрудники «Голоса Америки» отправлены в отпуск

Почти весь штат «Голоса Америки» отправлен в отпуск, радио прекращает работу
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Andrei_Diachenko/Shutterstock/FOTODOM

Более 1300 сотрудников «Голоса Америки» были вынуждены уйти в административные отпуска, а сама радиостанция приостановила работу. Об этом заявил гендиректор организации Майкл Абрамовиц в своем аккаунте в LinkedIn.

«Впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) замолчал. Сегодня утром почти весь наш коллектив — журналисты, продюсеры, технический персонал — получили уведомления об отпусках. Я — в их числе», — написал он.

До этого сообщалось, что медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) (РСЕ/РС) подтвердила получение уведомления о досрочном прекращении грантового финансирования со стороны правительства США.

Поводом стал указ президента США Дональда Трампа от 14 марта, предписывающий сократить деятельность Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курирующего РСЕ/РС и «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В рамках указа USAGM направило медиакорпорации письмо о расторжении соглашения, одобренного ранее Конгрессом.

9 марта Илон Маск на своей странице в X призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Ранее Маск заявил о многомиллиардных выплатах США неустановленным лицам.

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