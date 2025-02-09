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«Больше никто не слушает»: Маск призвал закрыть «Радио Свобода»

Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»
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IMAGO/Faye Sadoun/Global Look Press

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск на своей странице в X призвал закрыть «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Один из пользователей соцсети напомнил о словах спецпосланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла, который заявил, что указанные СМИ оплачиваются американскими налогоплательщиками, а сами являются пережитком прошлого.

Маск отреагировал на эту публикацию и согласился с тем, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» нужно закрыть, потому что «их больше никто не слушает».

«Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой», — написал миллиардер.

Он отметил, что эти СМИ «сжигают миллиард долларов в год из карманов» граждан США.

До этого Маск пошутил над «независимыми СМИ» на Украине и в РФ. Предприниматель опубликовал изображение, посвященное заморозке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). На картинке можно увидеть надпись, которая гласит, что российские и украинские «независимые СМИ» лишились финансирования из-за этого решения Вашингтона. «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха», — прокомментировал Маск, использовав популярную аббревиатуру LMAO.

Ранее Маск заявил о многомиллиардных выплатах США неустановленным лицам.

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