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В США почти 300 тысяч человек остались без света из-за торнадо

ABC News: в США около 300 тысяч человек остались без электричества из-за торнадо
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Depositphotos

В Соединенных Штатах Америки около 300 тысяч человек остались без электроснабжения в результате прохождения торнадо. Об этом сообщает ABC News.

«В воскресенье утром без электроэнергии остались не менее 289 054 потребителей коммунальных услуг от Мичигана до Джорджии», — говорится в публикации.

Отключение электроснабжения фиксировалось в штатах Северная Каролина, Джорджия, Теннесси, Алабама, Миссисипи, Миссури, Огайо и Мичиган.

По данным телеканала, на среднем западе и юге страны ожидаются «мощные, протяженные торнадо с разрушительными ветрами скоростью до 80 миль в час [128 км/ч] и крупным градом, а также ураган, который переместится на восток».

В результате прошедшего в США шторма 36 жителей страны не выжили, добавил ABC News.

Незадолго до этого сообщалось, что шторм обрушился на территорию штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас. Погодные явления угрожают жизни 138 млн человек. В результате сильного ветра в Равнинных штатах произошли сильные пыльные бури.

В конце февраля самопровозглашенный «путешественник во времени» Элвис Томпсон напугал соцсети своими предсказаниями на 2025 год. По его словам, 6 апреля 2025 года в Оклахому придет разрушительный торнадо шириной 24 километра с ветром, достигающим скорости 1046 км/ч.

Ранее синоптик предупредил россиян о многочисленных природных катаклизмах.

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