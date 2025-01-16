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Синоптик предупредил россиян о многочисленных природных катаклизмах

Синоптик Шувалов: в 2025 году число пожаров, наводнений и торнадо увеличится
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Global Look Press

Синоптик Александр Шувалов заявил, что в 2025 году в мире увеличится количество пожаров, наводнений и торнадо, что затронет и территорию России. Его слова передает портал Национальной службы новостей (НСН).

По словам синоптика, причиной увеличения количества природных катаклизмов является глобальное изменение климата.

«Сказать, что человечество справилось с проблемой уменьшения выбросов парниковых газов, нельзя. Следовательно, повышение температуры, связанное с антропогенным влиянием на климатическую систему, будет продолжаться. Глобальная температура будет повышаться и повышаться», — отметил Шувалов.

Он пояснил, что изменения в первую очередь затронут умеренные и приполярные широты, там теплеет в 2–2,5 раза быстрее, чем в тропиках. Это становится причиной возникновения засухи, сильных осадков, ураганов.

В России изменение климата сильнее всего будет заметно на юге европейской части страны. Ожидается, что за 30–50 лет там сократится зимний период, количество осадков уменьшится и лето будет становиться все суше.

До этого международная группа ученых из Швейцарии и США оценила стабильность крупнейшей системы океанических течений Земли — Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ).

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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