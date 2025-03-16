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Шторм в США унес жизни 28 человек

ABC: число жертв мощного шторма в США достигло 28

Количество погибших в результате мощного шторма, обрушившегося на США, достигло 28 человек. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Всего по меньшей мере 28 смертей было зафиксировано от штормовых явлений по всей стране», — говорится в сообщении.

По данным канала, 15 из этих смертей связаны с торнадо.

Шторм обрушился на территорию штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас. Погодные явления угрожают жизни 138 млн человек. Разрушительный ветер достигает скорости до 80 миль в час. На данный момент крупный град и ураган переместились на восток.

В результате сильного ветра в Равнинных штатах произошли сильные пыльные бури, которые привели к гибели более 10 человек в Канзасе, Техасе и Оклахоме.

До этого самопровозглашенный «путешественник во времени» Элвис Томпсон напугал соцсети своими предсказаниями на 2025 год. По его словам, 6 апреля 2025 года в Оклахому придет разрушительный торнадо шириной 24 километра с ветром, достигающим скорости 1046 км/ч.

Он также предупредил о второй гражданской войне в США, которая начнется 27 мая и приведет к отделению Техаса, а также к глобальному конфликту с применением ядерного оружия.

Ранее синоптик предупредил россиян о многочисленных природных катаклизмах.

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