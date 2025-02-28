Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американец напугал соцсети своими предсказаниями на 2025 год

NDTV: «путешественник во времени» пообещал в 2025 году гражданскую войну в США
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Самопровозглашенный «путешественник во времени» Элвис Томпсон напугал соцсети своими предсказаниями на 2025 год, пишет NDTV.

Элвис Томпсон, называющий себя путешественником во времени, опубликовал в соцсетях видео с прогнозами на 2025 год, которое посмотрели более 26 млн раз. Его заявления, включающие предсказания о природных катаклизмах, гражданской войне в США и контакте с инопланетянами, вызвали бурную реакцию в сети.

Согласно Томпсону, 6 апреля 2025 года в Оклахому придет разрушительный торнадо шириной 24 километра с ветром, достигающим скорости 1046 км/ч. Он также предупредил о второй гражданской войне в США, которая начнется 27 мая и приведет к отделению Техаса, а также к глобальному конфликту с применением ядерного оружия.

Еще одно громкое заявление Томпсона касается прибытия инопланетянина по имени Чемпион 1 сентября. По его словам, Чемпион эвакуирует 12 тысяч человек на другую обитаемую планету для их спасения, потому что Земле угрожают враждебные инопланетные силы.

19 сентября, как утверждает Томпсон, на восточное побережье США обрушится мощный шторм, а 3 ноября в Тихом океане будет обнаружено гигантское морское существо, названное Безмятежной Короной. Его размеры, по словам предсказателя, в шесть раз превышают размеры синего кита.

Реакция пользователей на прогнозы Томпсона оказалась неоднозначной. Некоторые люди напуганы словами мужчины, другие же над ним посмеялись. Один из пользователей засомневался в том, что Томпсон побывал в будущем из-за того, что тот спрогнозировал применение ядерного оружия

«Подам в суд, если хотя бы одно из предсказаний не сбудется», — пишут комментаторы.

Ранее сообщалось, что Нострадамус и Ванга сделали одинаковое предсказание о судьбе Европы на 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами