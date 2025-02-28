Американец напугал соцсети своими предсказаниями на 2025 год

NDTV: «путешественник во времени» пообещал в 2025 году гражданскую войну в США

Самопровозглашенный «путешественник во времени» Элвис Томпсон напугал соцсети своими предсказаниями на 2025 год, пишет NDTV.

Элвис Томпсон, называющий себя путешественником во времени, опубликовал в соцсетях видео с прогнозами на 2025 год, которое посмотрели более 26 млн раз. Его заявления, включающие предсказания о природных катаклизмах, гражданской войне в США и контакте с инопланетянами, вызвали бурную реакцию в сети.

Согласно Томпсону, 6 апреля 2025 года в Оклахому придет разрушительный торнадо шириной 24 километра с ветром, достигающим скорости 1046 км/ч. Он также предупредил о второй гражданской войне в США, которая начнется 27 мая и приведет к отделению Техаса, а также к глобальному конфликту с применением ядерного оружия.

Еще одно громкое заявление Томпсона касается прибытия инопланетянина по имени Чемпион 1 сентября. По его словам, Чемпион эвакуирует 12 тысяч человек на другую обитаемую планету для их спасения, потому что Земле угрожают враждебные инопланетные силы.

19 сентября, как утверждает Томпсон, на восточное побережье США обрушится мощный шторм, а 3 ноября в Тихом океане будет обнаружено гигантское морское существо, названное Безмятежной Короной. Его размеры, по словам предсказателя, в шесть раз превышают размеры синего кита.

Реакция пользователей на прогнозы Томпсона оказалась неоднозначной. Некоторые люди напуганы словами мужчины, другие же над ним посмеялись. Один из пользователей засомневался в том, что Томпсон побывал в будущем из-за того, что тот спрогнозировал применение ядерного оружия

«Подам в суд, если хотя бы одно из предсказаний не сбудется», — пишут комментаторы.

Ранее сообщалось, что Нострадамус и Ванга сделали одинаковое предсказание о судьбе Европы на 2025 год.