Трамп заставил замолчать «Голос Америки» и «Радио Свобода»

Более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и сотрудников радио «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) были отправлены в отпуск в связи с приостановкой работы радиостанции. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова директора радио Майкла Абрамовица.

«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» замолчал», — отметил Абрамовиц.

Также, по данным Reuters, работу приостановила радиостанция «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

Отмечается, что поводом для приостановки работы двух радиостанций стал указ американского президента Дональда Трампа, согласно которому были максимально сокращены функции нескольких ведомств и госфинансирование некоторых СМИ. Это повлияло и на работу ряда сотрудников, трудящихся в этих организациях. В числе тех, кто попал под ограничения, оказалось правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), оно контролирует «Голос Америки» и «Радио Свобода».

До этого глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск призывал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки». В соцсети Х он назвал их пережитком прошлого, подчеркнув, что эти радиостанции больше никто не слушает, при этом они продолжают «сжигать миллиард долларов в год из карманов» налогоплательщиков США.

Ранее правительство США благодаря Маску стало экономить почти миллиард долларов в день.