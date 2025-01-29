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Правительство США благодаря Маску стало экономить почти миллиард долларов в день

Департамент Маска сообщил, что экономит для властей США около $1 млрд в день
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Amanda Perobelli/Reuters

Департамент по достижению государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, уже экономит для правительства страны около $1 млрд в день. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

«DOGE экономит федеральному правительству приблизительно миллиард долларов в день», — говорится в сообщении.

Экономии удалось достичь благодаря, в частности, прекращению «неправомерных выплат» иностранным организациям, закрытию программ поддержки так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности, а также за счет прекращения найма сотрудников, рассказали в департаменте.

В ведомстве добавили, что планируют увеличить эту сумму — до более чем $3 млрд.

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства США. Они будут работать над тем, чтобы новая администрация президента «избавлялась от бюрократии, сокращала избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства».

Позже Маск заявил, что все действия ведомства будут публиковаться в интернете для максимальной прозрачности. Если жители страны будут думать, что ведомство «сокращает что-то важное или не сокращает что-то расточительное», то они могут сообщить об этом в любое время, отметил бизнесмен. Кроме того, министерство будет вести рейтинг «лидеров по самым безумно глупым тратам», добавил он.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о кабинете Маска в Белом доме.

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