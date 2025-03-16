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Обвиняемого в ликвидации Ганула офицера ВСУ доставили в суд в бронежилете

Застрелившего Ганула офицера ВСУ Шалаева доставили в суд в бронежилете и шлеме
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Старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Шалаева, обвиняемого в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года Демьяна Ганула, доставили в суд в бронежилете и шлеме. Соответствующую видеозапись опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Шалаев почему-то стоит в бронежилете и в каске (вероятно, опасаются, что на него может быть совершено покушение)», — говорится в подписи к видео.

Суд отправил Шалаева под стражу на два месяца до 12 мая без права внесения залога.

Ганула ликвидировали на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов. ЕСПЧ возложил ответственность за это на украинские власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отреагировал на ликвидацию националиста Ганула в Одессе.

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