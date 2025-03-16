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Тысячи жителей Ставрополья остались без света

На Ставрополье свыше 3,5 тыс. человек остались без электричества из-за аварии
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Andrewshots/Shutterstock/FOTODOM

В Предгорном округе Ставропольского края несколько населенных пунктов остались без электричества из-за аварии. Об этом написал в Telegram-канале глава округа Николай Бондаренко.

По его словам, электроснабжение было отключено в хуторе Новая Пролетарка, селах Привольное и Садовое в 16:20. Социально значимые объекты авария не затронула, однако без света остались 3,6 тыс. человек. Для ликвидации последствий аварии власти задействовали бригаду их трех человек и одной единицы техники. Причина произошедшего выясняется.

17 февраля в Липецке примерно 5 тыс. жителей остались без света из-за аварии на сетях «Россетей». ЧП не затронуло соцобъекты, однако кроме горожан пострадали 300 организаций: без света остались около 130 домов, в том числе на улицах Адмирала Макарова, Осипенко, Суворова, Крупской, Нахимова, Прокатной, Парковой. Аварийная служба выяснила причину аварии и переподключает жителей. Это заняло около 1,5 часов.

Ранее центр Тбилиси остался без газа по вине «третьего лица».

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