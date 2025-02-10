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Центр Тбилиси остался без газа по вине «третьего лица»

Жители центра Тбилиси остались без газа из-за аварии
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Тбилиси из-за аварии жители районов Ваке и Сабуртало остались без газа. В связи с произошедшим компания Tbilisi Energy опубликовала пресс-релиз.

«По неизвестным причинам был поврежден центральный 500-миллиметровый газопровод», — сообщила Tbilisi Energy.

Согласно ее заявлению, газопровод был поврежден «третьим лицом». Его восстановление будет происходить поэтапно в первой половине дня в понедельник, 10 февраля. В компании извинились перед абонентами за неудобства и напомнили о том, чтобы они не оставляли газовые краны открытыми.

В декабре прошлого года в Карачаево-Черкесии восемь населенных пунктов остались без газа из-за аварии. На место прорыва прибыли члены регионального правительства, над возобновлением подачи газа работали специалисты газовой службы, а в самих поселениях с местными жителями взаимодействовали сотрудники администрации района.

Ранее в поселении Новой Москвы наступил частичный блэкаут.

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