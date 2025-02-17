Тысячи жителей Липецка остались без света

В Липецке около 5 тыс. человек остались без света из-за аварии

В Липецке примерно 5 тыс. жителей остались без света из-за аварии на сетях «Россетей». Об этом написал в 22:19 в Telegram-канале мэр города Роман Ченцов.

Он уточнил, что ЧП не затронуло соцобъекты, однако кроме горожан пострадали 300 организаций: без света остались около 130 домов, в том числе на улицах Адмирала Макарова, Осипенко, Суворова, Крупской, Нахимова, Прокатной, Парковой. Аварийная служба выяснила причину аварии и переподключает жителей. Это займет около 1,5 часов.

Спустя примерно час чиновник сообщил, что в дома жителей на Левом берегу города начали подавать свет. Подачу электричества восстановили в 100 многоэтажках.

В прошлом ноябре в Новой Москве в поселке Коммунарка по неизвестной причине произошел сбой в подаче электроэнергии. Жители комплекса «Скандинавия» из-за блэкаута провели без света около двух часов. Они также рассказали об отсутствии воды и о том, что в управляющей компании не отвечали на звонки.

Ранее центр Тбилиси остался без газа по вине «третьего лица».