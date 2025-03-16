Обстановку в центре Белграда после протестов сняли на видео

В центре Белграда сохраняется спокойная обстановка после протестов, которые прошли накануне. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, в столице Сербии работает общественный транспорт. Полицейские по-прежнему охраняют Пионерский парк около администрации сербского президента Александара Вучича, где расположен лагерь его сторонников. Лагерь окружен двумя рядами тракторов, которые сильно пострадали от действий митингующих — у них разбиты окна и вырваны детали, спущены шины. Тракторы были разрисованы оскорбительными граффити. Около лагеря нет самих протестующих.

16 марта Вучич рассказал, что 56 человек были доставлены в больницы после беспорядков, произошедших в субботу вечером во время протестов в Белграде.

8 марта он говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее президент Сербии спрогнозировал последствия массовых протестов.