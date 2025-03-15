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Президент Сербии спрогнозировал последствия массовых протестов

Вучич выразил надежду на сохранение стабильности в Сербии, несмотря на протесты
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Axel Schmidt/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность, что власти смогут сохранить стабильность в стране и выдержать давление со стороны протестующих граждан. Его слова передает ТАСС.

«Верю, что большая часть Сербии хочет строить лучшую и успешную страну», — сказал глава республики.

Он добавил, что 13 лет назад властям удалось «поднять из пепла» государство и превратить его в одну из самых быстрорастущих экономик в Европе. Как сказал Вучич, сейчас стране важно не останавливаться на достигнутом.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Причиной для них послужил обвал бетонных и металлических конструкций на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, произошедший 1 ноября 2024 года. Тогда травмы различной степени тяжести получили десятки человек.

15 марта в Белграде начался очередной митинг, на который вышли около 31 тыс. человек. Министр внутренних дел республики Ивица Дачич сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали 13 протестующих за нарушение общественного порядка.

Ранее в Белграде легковой автомобиль въехал в толпу митингующих.

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