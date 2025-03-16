Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский назвал испытанием свою затяжную госпитализацию

Папа Римский в обращении к верующим назвал свою госпитализацию испытанием
close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск, который с февраля находится на лечении в больнице «Агостино Джемелли», обратился к последователям католической веры с письменным посланием. В нем понтифик назвал свою госпитализацию периодом испытаний, выдержку приводит агентство EFE.

«Я прохожу через момент испытаний. Я объединяюсь с больными братьями и сестрами, такими же слабыми в этот момент, как я. Наше физическое тело слабо, но даже несмотря на это, никто не может запретить нам любить, мечтать, посвящать себя другим в вере и надежде», — говорится в послании папы Римского.

Франциск призвал верующих объединиться в молитвах, чтобы Бог не покидал людей в момент боли. Кроме того, папа Римский отметил работу персонала больницы, заявив, что молится за медиков, которые лечат его.

14 февраля 88-летнего папу Римского Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей.

22 февраля сообщалось, что состояние Франциска ухудшилось до критического. Ему потребовалась срочная помощь врачей из-за затяжного астматического респираторного кризиса. Также папе Римскому сделали переливание крови в связи с падением количества тромбоцитов по причине аритмии.

28 февраля состояние папы Римского опять ухудшилось, ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

6 марта понтифик впервые с момента госпитализации обратился к верующим. Запись с его голосом прозвучала в начале молебна, было слышно, что голос папы ослаб, и ему тяжело говорить.

На данный момент состояние Франциска стабильно, однако речи о выписке пока не идет.

Ранее католики России отреагировали на пророчество о последнем папе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами