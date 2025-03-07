Папа Римский впервые после госпитализации обратился к верующим

Папа Римский Франциск впервые после госпитализации обратился к верующим, записав аудиообращение. Об этом сообщает Vatican News.

Запись прозвучала в начале молебна, который прошел в Ватикане 6 марта. Обращение записано на испанском языке и длится менее 30 секунд. На записи слышно, что голос понтифика ослаб, а его речь затруднена.

«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо», — сказал папа Римский.

Папу Римского Франциска госпитализировали 14 февраля. Мера была принята для прохождения диагностических исследований и продолжения лечения бронхита.

22 февраля состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии.

28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика: ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

2 марта служба печати Святого престола сообщила, что состояние папы Римского стабилизировалось, искусственная вентиляция легких ему больше не нужна. Согласно тексту документа, у понтифика нет лихорадки, но прогноз остается осторожным из-за сложной клинической картины.

Ранее у папы Франциска повторились эпизоды дыхательной недостаточности.