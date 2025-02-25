Католики России отреагировали на пророчество о последнем папе

В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве в разговоре с «Газетой.Ru» призвали помолиться о здоровье 88-летнего папы Римского Франциска, а не обсуждать «пророчества о папах» и скором Апокалипсисе.

«Сегодня Архиепископ Павел Пецци призвал российских католиков соединиться в молитве о здоровье Папы Франциска со всей вселенской Церковью. Что касается присланной вами ссылки [на «пророчество о папах»], боюсь, тут нечего комментировать. Ни слухами, ни пророчествами Церковь не занимается», — ответили в информационной службе Архиепархии.

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно, что состояние Франциска ухудшилось: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Понтифику пришлось сделать переливание крови.

На фоне критического состояния и возраста понтифика в Сети обсуждают пророчество о том, что Франциск является последним предстоятелем католической церкви, и после него или настанет конец цивилизации, а как минимум — конец католической церкви.

СМИ также заговорили о будущем Святого престола и предположили, что борьба за пост преемника папы Франциска, скорее всего, будет сильно политизирована.

Автором «Пророчества о папах» предположительно был архиепископ св. Малахия (1094—1148). Текст впервые был опубликован в 1595 году и содержит 112 коротких латинских фраз, описывающих римских пап, начиная с Целестина II и вплоть до второго пришествия и Страшного суда.

Два заключительных абзаца пророчества гласят: «Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет. Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».

Некоторые считают, что именно Франциск является «тем самым Петром Римлянином», последним понтификом. Папское имя он принял в честь Франциска Ассизского, которого в миру звали Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне, то есть одно из его имен – Петр.

Католическая церковь не имеет официальной позиции в отношении этого пророчества, некоторые католические богословы считают его подделкой.

Ранее стало известно, что папе Римскому необходимы большие дозы кислорода.