В Ватикане пока не увидели возможности для выписки папы Римского

Ватикан: выписка папы Римского Франциска пока не предвидится

Выписка папы Римского Франциска, который с середины февраля находится в больнице с воспалением легких, пока не предвидится. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили источники из Ватикана, состояние 88-летнего понтифика стабильно, но тот медленно восстанавливается.

В службе печати Святого престола отметили, что после улучшений клиническая картина папы Римского неизменна. Врачи назвали этот аспект положительным.

14 февраля 88-летнего папу Римского Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Понтифик пропустил две проповеди подряд.

Затем, 22 февраля, состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему потребовалась срочная медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, Франциску пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии.

28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика. Папе Римскому потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

13 марта исполнилось 12 лет со дня избрания Франциска, медперсонал вручил ему торт. С пятницы вечера ежедневные молебны за выздоровление Папы вновь стали проходить на площади Святого Петра. Последнюю неделю их проводили в зале Павла VI в Ватикане.

Ранее президент России Владимир Путин направил папе Римскому Франциску телеграмму по случаю годовщины избрания.