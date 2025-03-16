В центре Петербурга потушили пожар в четырехкомнатной квартире

Пожарные потушили возгорание в четырехкомнатной квартире в историческом центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС РФ.

«В 13.21 пожар ликвидирован», — отмечается в сообщении.

Утром произошел пожар в квартире на Невском проспекте, 106. Сообщение о возгорании поступило 16 марта в 09:51 мск. Оказалось, что выгорела 20-метровая комната в четырехкомнатной квартире на пятом этаже. Из-за угрозы распространения пламени пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Сотрудники МЧС спасли женщину и эвакуировали еще восемь человек.

Благодаря слаженным действиям спасателей в 10:47 мск пожар удалось локализовать. На месте работали 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Причины происшествия предстоит выяснить дознавателям. По имеющимся данным, никто из эвакуированных людей не пострадал.

16 марта три миллиона насекомых чуть не сгорели из-за пожара в офисно-производственном здании в Удмуртской Республике. В ведомстве рассказали, что огонь охватил одно из строений на улице Живсовхозная в городе Ижевске. При этом в одном из помещений располагалась ферма по выращиванию сверчков и тараканов. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой.

Ранее в Москве произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали.