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В Ижевске во время пожара чуть не сгорели миллионы насекомых

МЧС РФ: три миллиона насекомых чуть не сгорели при пожаре в Ижевске
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МЧС России

Три миллиона насекомых чуть не сгорели из-за пожара в офисно-производственном здании в Удмуртской Республике. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что огонь охватил одно из строений на улице Живсовхозная в городе Ижевске. При этом в одном из помещений располагалась ферма по выращиванию сверчков и тараканов.

«Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитовой», — говорится в заявлении.

Из него следует, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На место происшествия выезжали 37 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники. К текущему моменту специалисты уже ликвидировали пламя.

«Никто не пострадал», — подчеркнули в МЧС РФ.

Утром 16 марта в поселке Янтарный, расположенном в Калининградской области, загорелось производственное здание. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

К тушению пожара привлекли около 50 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, специалисты уже ликвидировали открытое горение.

Ранее в Москве произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали.

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