В центре Петербурга загорелась четырехкомнатная квартира

В центре Санкт-Петербурга произошел мощный пожар в жилом доме. Из горящей четырехкомнатной квартиры на Невском проспекте, 106, спасли женщину, еще восемь человек эвакуировали, сообщает Telegram-канал регионального МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило 16 марта в 09:51 мск. Выгорела 20 метровая комната в квартире на пятом этаже. Из-за угрозы распространения пламени пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Благодаря слаженным действиям спасателей в 10:47 мск пожар удалось локализовать. На месте работали 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Причины происшествия предстоит выяснить дознавателям. По имеющимся данным, никто из эвакуированных людей не пострадал.

10 марта пожарные спасли трех человек из горящего дома на Дербеневской улице в Москве. Огонь разгорелся в находящемся на реконструкции здании. При помощи спасустройств огнеборцы вывели людей на улицу. О причинах пожарах ничего не сообщается, площадь возгорания не уточняется.

Ранее подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.