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В Красноярском крае открыли дорогу после схода лавины

В Красноярском крае восстановили движение на трассе после схода лавины
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МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярском крае открыли движение на дороге «Курагино-Черемшанка» после устранения последствий схода снега. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Проведена очистка дорожного полотна, автодорога открыта во всех направлениях для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Сход лавины на 26-28 км автодороги регионального значения «Курагино-Черемшанка» произошел утром 16 марта. Объем снежной массы составил 50 куб. м. Из-за этого было временно ограничено движение на этом участке дороги. Пострадавших нет.

24 февраля лавина сошла на южном склоне Аибги, в балке Глубокая в Сочи. Из-за этого двое сноубордистов не смогли самостоятельно вернуться на горнолыжный курорт «Роза Хутор» и связались со спасателями.

Сотрудники МЧС пришли на помощь сноубордистам и доставили их в безопасное место. К счастью, они не получили травмы.

Ранее в Дагестане лавина сошла на дорогу.

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