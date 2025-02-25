Спасенные в Сочи сноубордисты не пострадали при сходе лавины

МЧС: двое сноубордистов, спасенные в Сочи после схода лавины, не пострадали

Двое сноубордистов, спасенные в горах в Сочи после схода лавины, не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

«К счастью, они не получили травм», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, сноубордистов перевезли в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор».

До этого стало известно, что поиски пропавшего лыжника продолжаются.

24 февраля в Сочи на южном склоне Аибги, в балке Глубокая сошла лавина. По данным МЧС Краснодарского края, снежная масса сошла за пределами оборудованных трасс «Розы Хутора».

Двое сноубордистов связались с дежурным МЧС и сообщили, что самостоятельно вернуться на горнолыжный курорт или подойти к оборудованной трассе они не могут. Один из мужчин также рассказал, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой.

Ранее в Дагестане лавина сошла на дорогу.