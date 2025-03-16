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В Севастополе пять раз за сутки тушили возгорание травы

«Mash на волне»: огнеборцы пять раз за сутки тушили горящую траву в Севастополе
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Telegram-канал «Mash на волне»

Сотрудники экстренных служб пять раз за сутки тушили горящую растительность в городе Севастополе в Республике Крым. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По информации журналистов, одно из возгораний произошло у микрорайона 5-й километр. В материале подчеркивается, что причиной послужили действия детей.

«Они несколько раз поджигали траву. В итоге огонь начал расходиться из-за ветра», — говорится в тексте.

Как рассказали очевидцы, сотрудники экстренных служб быстро прибыли на место происшествия. Однако пожарная машина не смогла подъехать достаточно близко, поэтому ликвидация огня заняла некоторое время.

16 марта в районе села Хрюг, расположенного в Республике Дагестан, начался ландшафтный пожар. Общая площадь возгорания составила восемь гектаров.

Комментируя ситуацию, глава региона Сергей Меликов сообщил, что предварительной причиной стал человеческий фактор. По его словам, одна из местных жительниц подожгла сухую растительность у склона горы, когда наводила порядок на своем участке.

Всего к ликвидации огня привлекли 122 сотрудника экстренных служб. Они, в свою очередь, задействовали 14 единиц техники.

Ранее в Удмуртской Республике при пожаре в офисно-производственном здании чуть не сгорели миллионы насекомых.

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