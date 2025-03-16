Названа предварительная причина ландшафтного пожара в Дагестане

Меликов: причиной ландшафтного пожара у села Хрюг мог стать человеческий фактор

Предварительной причиной ландшафтного пожара в районе села Хрюг, расположенного в Республике Дагестан, стал человеческий фактор. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меликов.

«Местная жительница, наводя порядок на своем участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше», — уточнил он.

В заявлении подчеркивается, что в настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать возгорание. К тушению огня привлекли 122 специалиста и 14 единиц техники, включая группу беспилотных авиационных систем.

Кроме того, спасателям оказывают помощь более 100 добровольцев. Вместе с ними к работе подключились главы сельских поселений, которые находятся в районе места происшествия.

«Поручил принять необходимые меры для обеспечения безопасности людей. Населенным пунктам, социальным объектам и другим важным объектам сегодня ничего не угрожает», — сообщил Меликов.

16 марта у села Хрюг в Дагестане зафиксировали ландшафтный пожар. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что пламя распространилось на земли лесного фонда.

Общая площадь возгорания составила восемь гектаров. Из них 1,5 гектара приходятся на земли лесного фонда.

Ранее в Сочинском национальном парке ликвидировали лесной пожар.