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В Кировской области рухнул мотодельтаплан

«112»: в Кировской области потерпел крушение мотодельтаплан
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Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Кировской области потерпел крушение мотодельтаплан. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

По данным источника, летательный аппарат «Атом» упал на лед водохранилища в Омутнинском районе. Им управлял 61-летний Виктор Т. — спасти его не удалось. Компетентные службы выясняют причины катастрофы.

До этого второй пилот российской авиакомпании «Аврора» потерял сознание прямо перед взлетом в Хабаровске. Инцидент произошел днем 25 февраля на борту самолета, собирающегося лететь в Николаевск-на-Амуре. В состав летного экипажа вошли три человека: командир воздушного судна, второй пилот и пилот-инструктор.

Вскоре после запуска двигателей второй пилот резко почувствовал себя плохо и упал в обморок. Командир сразу же отправил самолет на место стоянки и вызвал скорую помощь. Пилота доставили в больницу Хабаровска, где у него диагностировали пищевое отравление.

Ранее пожилой пилот выжил после того, как его самодельный самолет разбился.

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