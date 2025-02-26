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Российский пилот упал в обморок перед взлетом в Хабаровске

В Хабаровске второй пилот «Авроры» потерял сознание перед взлетом
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Второй пилот российской авиакомпании «Аврора» потерял сознание прямо перед взлетом в Хабаровске. Подробности происшествия опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел днем 25 февраля на борту самолета, собирающегося лететь в Николаевск-на-Амуре. В состав летного экипажа вошли три человека: командир воздушного судна, второй пилот и пилот-инструктор.

Вскоре после запуска двигателей второй пилот резко почувствовал себя плохо и упал в обморок. Командир сразу же отправил самолет на место стоянки и вызвал скорую помощь.

Пилота доставили в больницу Хабаровска, где у него диагностировали пищевое отравление. После оказания помощи его отпустили домой. Пока пилота временно отстранили от работы. Самолет вылетел в место назначения с трехчасовой задержкой.

До этого пилот гражданского лайнера, летевшего из Бирмингема в Анталью, потерял сознание прямо во время полета. Пассажиры заметили у кабины пилотов бортпроводников, которые пытались оказать помощь человеку. Второй пилот совершил экстренную посадку и вызвал на борт врачей. В тот же вечер туристы смогли добраться до Турции благодаря запасному экипажу.

Ранее пассажир посадил самолет, когда пилоту стало плохо.

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