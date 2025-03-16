Патриарх Кирилл может посетить отпевание своего духовника

В монастыре Оптина пустынь ждут, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина). Об этом РИА Новости сообщил наместник монастыря епископ Можайский Иосиф.

«Патриарх планирует быть [на отпевании]», — сказал епископ.

Илия не стало поздно вечером 15 марта. Его отпевание пройдет во вторник, 18 марта.

Ноздрин родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х годов он учился в Саратовской семинарии, но ее закрыли. Тогда будущий духовник патриарха Кирилла продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии. После этого Ноздрин перешел в Ленинградскую духовную академию.

В 80-х годах его направили в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужской области. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита.

Ранее патриарх Кирилл обратился к духовенству с призывом.