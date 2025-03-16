Названа дата отпевания духовника патриарха Кирилла Илия

Во вторник, 18 марта, пройдет отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрит Мелхиседек (Павел Артюхин).

Илия не стало поздно вечером 15 марта.

Ноздрин родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х годов XX века он учился в Саратовской семинарии, но ее закрыли. Тогда будущий духовник патриарха Кирилла продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, а затем перешел в Ленинградскую духовную академию.

В 80-х годах его направили в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужской области. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.

С 2009 года схиархимандрит жил в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита.

Ранее патриарх Кирилл обратился к духовенству с призывом.