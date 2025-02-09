Патриарх Кирилл обратился к духовенству с призывом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с призывом к епископату и духовенству активизировать миссионерскую работу с детьми, молодежью и еще не воцерковленной интеллигенцией. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

9 февраля патриарх в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви русской совершил Божественную литургию и чин освящения храма Божией Матери «Отрада и Утешение» на Каховке в Москве.

«Миссионерство в широком смысле этого слова – это работа с детьми, с молодежью, с нашей еще не вполне воцерковленной интеллигенцией и вообще с людьми, имеющими влияние на других», — сказал глава Русской православной церкви (РПЦ) в проповеди после литургии.

По его словам, это является важной пасторской задачей.

«Мы должны помнить что в истории Церкви не должно быть времен, которые мы бы назвали передышкой, отдохновением. И это наше время, которое внешне представляется очень благополучным, это не время отдыха и не время расслабления», — добавил патриарх.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости воспитывать молодежь духовно и нравственно. Российский лидер отметил, что особое внимание следует уделять обеспечению растущих запросов молодежи в новых социально-экономических реалиях.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о «духовной отраве» общества.