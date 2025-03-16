Духовник патриарха Кирилла умер поздно вечером 15 марта

Духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) умер накануне поздно вечером. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек.

»[Илий умер] 15 марта в 23:40», — сказал он и добавил, что пока сложно сказать, кто может стать новым духовником патриарха.

Ранее о смерти схиархимандрита Илия сообщила пресс-служба православного монастыря Оптина пустынь.

Алексей Ноздрин родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х годов он учился в Саратовской семинарии, а после в Ленинградской духовной академии.

В 80-х годах его направили в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужской области. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.

С 2009 года схиархимандрит жил в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита.

Ранее в монастыре Оптина пустынь умер иеромонах Константин.