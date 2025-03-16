В Амурской области задерживаются пассажирские поезда из-за схода вагонов грузового поезда

ФПК: восемь поездов задерживаются из-за схода вагонов в Амурской области

В Амурской области восемь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов грузового поезда, сообщает Telegram-канал «ФПК».

«В связи со сходом грузовых вагонов поезда на перегоне Чалганы — Ушумун в настоящее время следуют с опозданием 8 пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Согласно информации Telegram-канала, речь идет о поездах, следующих из Владивостока в Москву, из Благовещенска в Читу, из Тынды в Благовещенск, из Москвы во Владивосток.

Сотрудники поездных бригад оказывают необходимую помощь пассажирам, в вагонах поддерживается комфортная температура.

До этого движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области, которое было прервано из-за схода вагонов грузового поезда, восстановили.

15 марта на железнодорожном перегоне Чалганы — Ушумун произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с составом, шедшим навстречу.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.