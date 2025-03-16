Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Восстановлено движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун, где произошел сход вагонов

РЖД: движение по одному пути перегона в Амурской области восстановлено
close
Shutterstock/JetKat

Движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области, которое было прервано из-за схода вагонов грузового поезда, восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

«16 марта в 06:55 мск открыто движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун», — говорится в сообщении.

Задержанные в результате происшествия пассажирские поезда отправили по своим маршрутам, отметил перевозчик. Принимаются меры по сокращению времени их задержки.

Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются, добавили в компании.

15 марта на железнодорожном перегоне Чалганы — Ушумун произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с составом, шедшим навстречу. В результате инцидента машинист встречного поезда получил травмы. На месте ЧП зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим на соответствующем участке пути было приостановлено движение поездов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами