Восстановлено движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун, где произошел сход вагонов

РЖД: движение по одному пути перегона в Амурской области восстановлено

Движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области, которое было прервано из-за схода вагонов грузового поезда, восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

«16 марта в 06:55 мск открыто движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун», — говорится в сообщении.

Задержанные в результате происшествия пассажирские поезда отправили по своим маршрутам, отметил перевозчик. Принимаются меры по сокращению времени их задержки.

Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются, добавили в компании.

15 марта на железнодорожном перегоне Чалганы — Ушумун произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с составом, шедшим навстречу. В результате инцидента машинист встречного поезда получил травмы. На месте ЧП зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим на соответствующем участке пути было приостановлено движение поездов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.